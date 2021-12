JN/Agências Hoje às 12:24 Facebook

Os jogadores do Boavista fizeram um vídeo a desejar Bom Natal a todos os seus adeptos, com direito a uma participação especial... do Pai Natal.

As panteras estão numa boa fase da temporada, desde a chegada de Petit. Após uma natural derrota com o Sporting a equipa do Bessa eliminou o Braga da Taça da Liga, com uma goleada (5-1) e triunfou na receção ao Moreirense (1-0).