Pantera regressa aos trabalhos com três reforços

O Boavista deu o pontapé de saída na temporada 2022/23 e apresentou-se com os três reforços já confirmados, mas com várias ausências no plantel, que continuará a ser treinado por Petit.

No arranque da época, onde teve lugar a habitual bateria de exames médicos, os axadrezados contaram com a presença de 21 jogadores, entre os quais se destacam os reforços Sasso, Bruno Lourenço e Salvador Agra, mas com um total de oito atletas que não compareceram, entre os quais está Nathan. O brasileiro deve estar perto de consumar o regresso ao Brasil, mas não pôde viajar por estar positivo à covid-19.

Assim sendo, o Boavista contou com Rafael Bracali, João Gonçalves, Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Vincent Sasso (ex-Servette), Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Julio Dabo (Sub19), Sebastián Pérez, Joel Silva (ex-Sub19), Bernardo Silva (ex-Sub19), Miguel Reisinho, Tiago Morais, Salvador Agra (ex-Tondela), Bruno Lourenço (ex-Estoril), Luís Santos, Manuel Namora, Martim Tavares (ex-Sub19), Diego Llorente (regresso empréstimo El Ejido), Jeriel De Santis e Yusupha Njie.