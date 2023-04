Pantera tropeça no início e afia as garras no fim

Arnaldo Cafofo Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Axadrezados perdiam por 3-0 ao intervalo, mas depois deram que fazer no segundo tempo.

O Marítimo derrotou o Boavista por 4-2 num jogo que teve emoção até ao fim. Os insulares estiveram a ganhar por 3-0, mas na segunda parte os axadrezados marcaram por duas vezes e puseram o adversário em sentido. Por isso, a tranquilidade madeirense só chegou no tempo de compensação, através do avançado Bryan Riascos.

Os insulares marcaram cedo na partida e baralharam as contas do Boavista. Como se isso não bastasse, Félix Correia, aos 22 minutos, dilatou a vantagem para o Marítimo. A vantagem ao intervalo justificava-se, embora com alguma felicidade à mistura diante de um Boavista esforçado, sem o lesionado Seba Pérez no meio-campo. Depois do intervalo, André Vidigal bisou e fez o 3-0 e o golo fez despertar a pantera. Salvador Agra, aos 59 minutos, marcou um grande golo e Bruno Lourenço, a dois minutos do tempo regulamentar, relançou o jogo.