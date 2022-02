Águias testam invencibilidade das panteras de Petit no Bessa

O treinador Petit enfrenta, esta sexta-feira, o Benfica com um percurso invicto no Estádio do Bessa. Desde que tomou o leme dos axadrezados, no início de dezembro, colecionou duas vitórias, frente ao Braga, na Taça da Liga, e com o Moreirense, no campeonato, e ainda quatro empates.

O triunfo diante dos arsenalistas ficou para a história já que se impuseram por 5-1, garantindo o acesso à final four da competição. Numa noite de pura inspiração, o Boavista fez a diferença mercê de um bis de Sauer e golos de Musa, Yusupha e Nathan Santos. Já a equipa de Carlos Carvalhal, que precisava de vencer para seguir em frente na competição, marcou o único tento por Iuri Medeiros, numa grande penalidade.

No outro triunfo, obtido diante do Moreirense, no campeonato, um lance feliz de Hamache, aos 34 minutos, revelou-se suficiente para a conquista dos três pontos.