PAOK, de Abel Ferreira, eliminado pelo Krasnodar

Depois de eliminar o Benfica, a equipa grega perdeu em casa e desperdiçou a oportunidade de participar pela primeira vez na fase de grupos da Champions.

Ainda não é desta que o PAOK vai marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de eliminar o Benfica, a equipa grega acabou eliminada pelo Krasnodar, ao perder na segunda mão do playoff, disputada esta quarta-feira.

A equipa comandada por Abel Ferreira precisava de ganhar para seguir em frente na competição, mas voltou a perder pelo mesmo resultado (1-2) e caiu para a Liga Europa, enquanto o Krasnodar vai estrear-se na fase de grupos.

Para além do Krasnodar, também o RB Salzburgo e o Midtjylland seguem para a fase de grupos, ao eliminarem Maccabi Telavive e Slavia de Praga, respetivamente. Também no caso do Midtjylland, campeão dinamarquês, será uma estreia.