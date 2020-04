PAOK de Abel Ferreira perde pontos na secretaria

JN Hoje às 20:49 Facebook

Castigo também foi aplicado ao Xanthi por ambos os clubes terem acionistas em comum, o que está proibido nos regulamentos do futebol grego.

O PAOK e o Xanthi viram esta terça-feira confirmados os castigos de perda de pontos no campeonato aplicados a ambos por terem acionistas em comum.

A Federação grega deu, assim, razão à punição que tinha sido aplicada pelo Conselho de Disciplina, que decidiu retirar sete pontos à equipa de Salónica, orientada por Abel Ferreira e com Vieirinha no plantel, e 12 pontos ao Xanthi, clube que conta com os portugueses Fábio Sturgeon e Vítor São Bento.

Na origem do castigo está o facto de Ivan Savvidis, dono do PAOK, ações no Xanthi através de um familiar, situação que foi denunciada pelo Olympiacos, que tem Pedro Martins como treinador.

O PAOK já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.