PAOk vence antes da receção ao Benfica

O PAOK ganhou esta sexta-feira ao Larissa, por 1-0, no arranque da Liga grega, com o ex-benfiquista Zivkovic a estrear-se no clube treinado por Abel Ferreira, que defronta as águias na quarta-feira (19 horas) na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O jovem avançado Christos Tzolis, de apenas 18 anos, fez o único golo do encontro aos 16 minutos e o marcador não mexeu mais até ao final do jogo.

O sérvio Andrija Zivkovic, que trocou recentemente o Benfica pelo PAOK, entrou aos 76 minutos para o lugar de Dimitrios Pelkas, atuando pela primeira vez no conjunto de Salónica.

Já o internacional português Vieirinha não esteve entre os convocados para a partida, que se disputou quatro dias antes da receção ao Benfica.