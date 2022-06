Paolo Banchero, a escolha n.º 1 do draft que perde três quilos em suor

André Bucho Hoje às 12:57 Facebook

Selecionador pelos Orlando Magic na madrugada desta sexta-feira, o ala de 19 anos, que tem sangue italiano, sofre de uma rara condição, transpirando muito acima do habitual

O draft de 2022 da Liga Norte-americana de Basquetebol trouxe uma surpresa: Paolo Banchero, ala que representou a Universidade de Duke, foi selecionado na primeira posição pelos Orlando Magic, apesar de os principais sites de projeções não o colocarem nesse lugar.

Com sangue italiano do lado do pai (Banchero tem dupla nacional, norte-americana e italiana), o extremo de 2,08 metros sofre de uma rara condição: transpira acima dos níveis normais e chega a perder até três quilos em suor durante os encontros e que, como consequência, aceleram a facilidade com que sofre de cãibras.

O departamento médico de Duke, de resto, encontrou uma solução para aligeirar os problemas: desenvolveram uma bebida oxigenada que lhe reduz os problemas musculares. Em tempos, e segundo o histórico treinador de Duke Mike Krzyzewski, o jogador teve de regressar aos balneários para receber fluidos de forma intravenosa.

Tal situação não afastou a equipa da Florida de apostar forte no extremo, que ao nível universitário somou 17,2 pontos, 7, 8 ressaltos e 1,1 roubos de bola.