Paolo Maldini sai do A.C. Milan

Paolo Maldini vai abandonar o cargo de diretor técnico do A.C.Milan.

A antiga glória dos "rossoneri", que desempenhava a função de diretor técnico, está de saída do clube, depois de uma época em que os milaneses terminaram no quarto lugar, a 20 pontos do campeão Nápoles.

Em comunicado oficial, o clube agradeceu "os anos de serviço no cargo, durante os quais contribuiu para o regresso à Liga dos Campeões, e para o campeonato conquistado em 2021/22". As funções que estavam a cargo de Maldini "serão desempenhadas por uma equipa que trabalhará com o treinador da equipa principal, e responderá diretamente ao diretor executivo do clube", Giorgio Furlani.