Papa Francisco condena o doping, "que retira beleza e diversão ao desporto"

O Papa Francisco condenou o doping, uma prática que qualificou de "perigosa" e de "um engano que retira beleza e diversão ao desporto, manchando-o de falsidades", durante uma audiência com a Federação Italiana de Voleibol (FIPAV).

O sumo pontífice recebeu as seleções italianas absolutas masculina - atual campeã mundial - e feminina, assim como os escalões de formação, para realçar a importância do desporto como montra social para transmitir os valores da "amizade, solidariedade e paz".

"O desporto deve fomentar a competitividade sã, sem sucumbir à tentação de vencer quebrando as regras. O sacrifício, o treino e o rigor são elementos essenciais do desporto", referiu o Papa Francisco, durante a audiência com a FIPAV.

Já o recurso ao doping, acrescentou o sumo pontífice, "além de perigoso, é um engano que retira beleza e diversão ao desporto, manchando-o com falsidades".

"O desporto pode ser um sinal convincente de unidade, de integração, e pode enviar uma forte mensagem de paz e amizade", acrescentou o Papa Francisco, aos membros da FIPAV presentes no Palácio Apostólico.

Além disso, o sumo pontífice insistiu na importância de o atleta de hoje se colocar como exemplo para os mais novos.

"Queridos amigos, agradeço-vos esta visita e exorto-vos a serem sempre testemunhas de equidade e lealdade. Muitos jovens vos observam e vos encorajam: sois um modelo para eles, não os desiludais", disse.