Pape Gueye assina pelo Marselha até 2024

O Marselha, orientado pelo português André Villas-Boas, anunciou esta quarta-feira contratação do médio Pape Gueye, que representava o Le Havre, da segunda divisão francesa.

No site oficial, o segundo classificado da última liga gaulesa adiantou que o jogador de 21 anos assinou um contrato até 2024 e que ainda hoje iria viajar para o Algarve, onde a equipa está a realizar um estágio de pré-temporada desde terça-feira, em Faro.

Gueye, que fez toda a formação no Le Havre, é internacional francês pelas camadas jovens, mas pode igualmente representar o Senegal a nível de seniores.

No mesmo comunicado, o Marselha não explicou os contornos do negócio, nem abordou a situação do jogador, que está em guerra com o Watford, de Inglaterra. Em final de contrato, Gueye foi oficializado como reforço da formação inglesa em abril, tendo assinado um contrato que ficaria ativo precisamente a partir de 1 de julho.

Contudo, mais tarde, o médio confessou que estava arrependido de ter assinado pelos "hornets" e que já não estava interessando em jogar pelo clube.