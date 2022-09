Para início de conversa não foi nada "Malmo"

Na estreia do técnico Artur Jorge na UEFA, guerreiros entram na fase de grupos com êxito inédito na Suécia. Bruno Rodrigues e Ricardo Horta marcam e projetam plano rumo aos oitavos

Um Sporting de Braga personalizado, pragmático e com vários momentos de bom futebol entrou a vencer na fase de grupos, ao triunfar em casa do Malmo, por 2-0. O bicampeão sueco, que já vai no terceiro treinador em 2022, foi incapaz de travar um adversário superior, que se adiantou no marcador à meia hora e confirmou o triunfo, a meio do segundo tempo, de grande penalidade.

À quarta tentativa, o Braga venceu pela primeira vez na Suécia, no que coincidiu com uma estreia europeia positiva do técnico Artur Jorge, que vai esta época no quinto êxito seguido, sempre sem sofrer golos e permanecendo invicto.