Para lá de Jorge Mendes. Os outros empresários portugueses de sucesso

Jorge Mendes é uma das referências no agenciamento de jogadores e treinadores, mas em Portugal há outros agentes em destaque como Bruno Carvalho, Carlos Gonçalves e Artur Fernandes.

O passado dia 1 de setembro marcou o término de mais uma janela de transferências em Portugal. A FIFA já divulgou o relatório anual do mercado e Portugal foi um dos países mais movimentados neste verão, muito em parte devido ao papel de empresários e intermediários. De acordo com o organismo que tutela o futebol mundial, as comissões pagas por clubes a agentes desportivos chegou aos 506,65 milhões de euros no plano internacional. O valor, aliás, tem vindo a subir nos últimos dez anos. Segundo o mesmo relatório, a comissão paga em percentagem do valor da transferência subiu de 6,6%, em 2012, para 9,9%, em 2022.

A contabilização do organismo que tutela o futebol mundial coloca Portugal como o quinto com mais entradas de jogadores (350), e o terceiro com mais saídas (419), apenas superado por Inglaterra e Espanha. Os gastos dos clubes portugueses ultrapassou os 172,57 milhões de euros e as receitas cifraram-se em 481,85 milhões, um saldo positivo de mais de 300 milhões de euros.