Para lá do Marão um santo da casa tinha a cura do leão

Pedro Gonçalves, que é de Vidago, concelho de Chaves, bisa e embala regresso dos sportinguistas aos triunfos. Injeção de ânimo nas hostes leoninas, antes da decisão do play-off da Liga Europa.

O Sporting deu uma sapatada na crise e ganhou, com mérito, em Chaves, apesar de ter voltado a denotar fragilidades, que nem sempre disfarçou, daí o êxito ter sido pela margem mínima.

Pedro Gonçalves, natural de Vidago, freguesia do concelho de Chaves, foi o protagonista no triunfo leonino. O jogador transmontano voltou aos golos (dose dupla) e impulsionou a equipa para o regresso aos bons resultados, mantendo-se no quarto lugar da Liga, a oito pontos do Braga. Já o Chaves continua longe dos lugares incómodos.

A meio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e com jogo decisivo depois de amanhã na Dinamarca, frente ao Midtjylland, Ruben Amorim fez quatro alterações no onze, com realce para a estreia a titular de Diomande e o regresso de Paulinho à frente de ataque.