Para liderar vale tanto não sofrer como marcar

Melhor ataque dos dragões e melhor defesa dos leões juntam-se no topo. Na temporada passada, coesão defensiva compensou.

Dez jornadas decorridas e, para já, vale o mesmo marcar muitos golos ou sofrer poucos. Que o digam F. C. Porto e Sporting, que dividem a liderança da Liga com os mesmos 26 pontos, sendo, respetivamente, o melhor ataque (25 golos) e a melhor defesa (quatro sofridos). Os dragões marcam como ninguém e ainda está para vir o primeiro jogo em que ficam em branco, já os leões têm sido quase intransponíveis, ao ponto de no resto da Europa, tendo em conta as dez principais ligas, só três equipas terem sofrido menos golos.

Quase se pode dizer que esta época tem sido uma espécie de "déjà vu" da anterior. Também aí, o F. C. Porto chegou ao fim como o ataque mais concretizador, enquanto o Sporting acabou com o melhor registo defensivo. Curiosamente, a diferença entre golos marcados e sofridos foi a mesma: os portistas marcaram mais nove golos e sofreram mais nove do que os leões. Em 2020/21, prevaleceu quem foi mais eficaz defensivamente, dando razão à ideia de que "os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos", mas a tendência não tem sido essa.