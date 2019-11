Para o Leipzig, o Benfica será o David a tentar vencer o Golias

Hoje às 17:18 Facebook

Julian Nagelsmann espera dificuldades frente às águias. Quanto a um suposto favoritismo, recorreu à história para alertar para as dificuldades.

O RB Leipzig nunca foi campeão e ainda procura a estreia nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas para Julian Nagelsmann é o Benfica, campeão português e mais do que batido na maior competição de clubes do Mundo, que entrará inferiorizado no duelo de amanhã, decisivo para o futuro europeu dos encarnados.

"Favoritismo? Não importa muito, importa sim quem ganha. Talvez sejamos um pouco favoritos, mas às vezes David vence Golias. o Benfica não pode ficar lá atrás, tem de atacar. Espero um adversário a atacar com toda a força desde o início", referiu, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

Líder do Grupo G, o RB Leipzig garante a presença inédita nos oitavos de final da Champions em caso de triunfo.

"Seria muito importante para mim passar aos oitavos-de-final e uma grande alegria para todos. Há muitos jogadores que estão aqui há vários anos e que querem ficar na história", acrescentou Nagelsmann.