"Para sempre um de nós". A mensagem do F. C. Porto para Casillas

O guarda-redes espanhol Iker Casillas disse adeus ao F. C. Porto e à cidade Invicta numa emocionante carta publicada nas redes sociais e pelos mesmos meios os azuis e brancos agradeceram ao jogador os cinco anos de dragão ao peito.

"Obrigado​​​​​ ​​@IkerCasillas: para sempre um de nós", escreveu o clube na mensagem que acompanhou o vídeo com os melhores momentos de "San Iker" nos anos que representou o clube.

Apesar do vínculo contratual ter terminado a 30 de junho, o F. C. Porto fez questão de tornar os últimos dias do guarda-redes espanhol no clube memoráveis e de lhe dar a despedida que uma lenda do futebol mundial merece ter.

É certo que Iker não pôde calçar as luvas uma derradeira vez, como seria o desejado, mas esteve presente nos festejos das duas conquistas da época 2019/20 - o título nacional e a Taça de Portugal - juntamente com os restantes colegas de equipa, porque, como o clube escreveu, e como sentirá a grande maioria dos adeptos azuis e brancos, será "para sempre" um dragão.