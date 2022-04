Paragem da Liga reforçou confiança de Paulo Sérgio no Portimonense

JN/Agências Hoje às 16:33 Facebook

O treinador do Portimonense confia numa "boa resposta" da sua equipa, que não vence na Liga há 13 jogos, na deslocação de sábado ao terreno da Belenenses SAD, após paragem de duas semanas.

"Gostei muito da atitude da equipa no treino, ao longo destes dias. Trabalhou-se muito e bem, e gostei da resposta dada pelos jogadores. Portanto, estou confiante de que daremos uma boa resposta amanhã [sábado]", declarou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 28.ª jornada.

O técnico do Portimonense afirmou que os algarvios encaram com ambição uma partida que "tem toda a importância", à semelhança do que acontece com os outros jogos do campeonato.

Sobre a Belenenses SAD, que ocupa a última posição da tabela, Paulo Sérgio comentou que se tornou uma equipa "mais competente e mais competitiva" nas últimas semanas.

"É um adversário com as suas qualidades, para as quais estamos avisados. Sabemos perfeitamente que vai ser um jogo bastante competitivo. É para isso que nos preparamos", afirmou o técnico, que, para este jogo, não conta com Sapara e Ricardo Matos, ausentes por lesão.

Paulo Sérgio elogiou ainda o comportamento de Welinton Júnior, que assumiu a titularidade nos últimos três jogos, com um golo assinado na receção ao Benfica.

"É um jogador de corredor, foi aí que sempre jogou, mas temos apostado nele na posição mais avançada do ataque porque tem um conjunto de características interessantes, mas também pela aplicação e empenho desde que regressou, que me tem agradado e que tem facilitado a reintrodução dele no grupo", concluiu.