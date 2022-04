Parceria Reis-Mendonça vale sucesso a dobrar no GP O Jogo

José Pedro Gomes Ontem às 21:33 Facebook

Glassdrive-Q8-Anicolor teve duplos festejos no final GP O Jogo, com Rafael Reis a vencer a prova e Luís Mendonça a triunfar na etapa.

Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) é o grande vencedor da 10.ª edição do GP O Jogo/Leilosoc, conseguindo segurar a camisola amarela conquistada no contrarrelógio inicial até ao derradeira meta, esta segunda-feira, em Paredes.

O corredor de 29 anos, natural de Palmela, chegou simbolicamente de mãos dadas com o companheiro de equipa Luís Mendonça, que venceu a etapa e repetiu o êxito da véspera. Isto porque mesmo com a possibilidade de arrebatar a camisola amarela, Mendonça preferiu ajudar o colega a garantir o triunfo, e conseguir a seu terceiro sucesso em provas por etapas.

Nesta derradeira tirada, onde estavam concentradas as maiores dificuldades, com quatro contagens de montanha, a equipa Efapel acabou por ser a maior ameaça à liderança da Glassdrive, e apesar de ter desenhado algumas fugas durante a etapa, tudo ficou decidido na descida final para a meta em Paredes. Aí Luís Mendonça a lançou um ataque demolidor, levando na roda Rafael Reis, que só teve de acompanhar o ritmo do companheiro para vencer a corrida. Atrás do duo chegou Henrique Casimiro da Efapel, mas já a 59 segundos da dupla de vencedores. Reis e Mendonça, respetivamente, fecharam as contas da geral nos dois primeiros lugares, e Joaquim Silva (Efapel) fechou o pódio final.