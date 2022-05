Paredes e Vilaverdense sobem à Liga 3

Emblemas terminaram nos primeiros lugares da fase de apuramento da zona Norte.

Estão definidas as duas vagas da zona Norte do Campeonato de Portugal para a Liga 3. O Paredes venceu o São Martinho por 1-0 com um golo de Pedro Correia e garantiu o primeiro lugar no grupo com 18 pontos. Por sua vez, o empate sem golos frente ao Marítimo B bastou ao Vilaverdense para assegurar a presença na Liga 3 na próxima temporada.

Os adeptos do Paredes estiveram em massa no Estádio das Laranjeiras e festejaram com a equipa a subida à Liga 3.

Em Braga, os aficionados juntaram-se à comitiva do Vilaverdense nas celebrações pela subida.

Este domingo disputa-se o Belenenses-Moncarapachense, que ditará a segunda qualificação à Liga 3, isto porque o Fontinhas, que se encontra no primeiro lugar na Série 2, já garantiu a presença na prova em 2022/23. Ao Belenenses basta um empate para subir, enquanto aos algarvios apenas a vitória interessa, estando em desvantagem no confronto direto.