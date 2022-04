Paredes exige "respeito" na luta pela subida à Liga 3

JN Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O emblema paredense mostra-se crítico com a arbitragem do jogo com o Lank Vilaverdense, que terminou com um triunfo da equipa da casa (2-1), na terceira jornada da fase decisiva.

O União de Paredes denunciou, esta segunda-feira, "danos causados à equipa de futebol", criticando a arbitragem do jogo frente ao Lank Vilaverdense, referente à terceira jornada da fase de subida à Liga 3 e que terminou com uma derrota dos paredenses (2-1).

Em comunicado, o clube do Vale do Sousa adianta que vai, "junto das instâncias responsáveis, fazer valer o seu direito de defesa".

"O União Sport Clube de Paredes não pode deixar de manifestar o profundo desagrado pelos factos ocorridos no desenrolar do mesmo (jogo), que foram possíveis de ser visualizados por todos aqueles que apoiam o nosso clube e, também, por todos aqueles que gostam desta modalidade", lê-se na nota.

"Representamos e dignificamos quem somos e de onde viemos. Exigimos, portanto, respeito e iremos sempre pugnar para que assim se cumpra", salienta o clube.

Entre as queixas do Paredes estão duas alegadas grandes penalidades que não foram assinaladas pelo árbitro Daniel Cardoso.