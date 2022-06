JN Hoje às 20:38 Facebook

O Paredes goleou (4-0), este sábado, no Estádio Nacional do Jamor, o Fontinhas e sagrou-se vencedor do Campeonato de Portugal

Hélder Pedro, logo no primeiro minuto de jogo, Amadeu, Nilo (80) e Nélson Piquet (94) marcaram os golos do encontro.

O Paredes sucede, assim, ao Trofense como campeão do Campeonato de Portugal. Na final da temporada passada, a formação da Trofa venceu o Estrela da Amadora, por 1-0, no Estádio Cidade de Coimbra.