Paredes não encantou mas conseguiu levar de vencida o Sporting de Braga B

No jogo que encerrou a 15.ª jornada da Liga 3, o Paredes derrotou o Sporting de Braga B por 1-0, num encontro em que ficou desde cedo em vantagem, no marcador e no número de jogadores em campo, mas que nunca conseguiu controlar.

Quatro jornadas depois, o Sporting de Braga B voltou a ser derrotado na Liga 3. A proeza foi alcançada pelo Paredes (1-0), que somou o segundo triunfo nos últimos três jogos.

O único golo do encontro foi apontado por Erik Santana, na sequência de um pontapé de canto.

Pouco depois, David Veiga foi expulso, dificultando ainda mais a tarefa dos bracarenses.

Ainda assim, os arsenalistas dominaram por completo a segunda parte, perante um Paredes que abdicou de atacar e que teve de sofrer até final para segurar a vantagem.

Apesar do ascendente do Sporting de Braga, as oportunidades não abundaram. As melhores foram desperdiçadas por Luís Asué, que, isolado, atirou à figura do guarda-redes contrário (78 minutos) e, no tempo de compensação, cabeceou com perigo, mas a bola saiu ao lado da baliza do Paredes.

A partida terminou com um remate de Nuno Cunha, defendido com segurança por Danny, lance que espelhou a toada da segunda metade.

Os três pontos somados em Fão permitem ao Paredes igualar São João de Ver e Anadia na oitava posição da Série A, todos com 17 pontos. O Sporting de Braga B surge logo acima, no sétimo posto, com 18 pontos.