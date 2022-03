Parente pobre dos Balcãs exibe faceta mãos largas

João Faria Ontem às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem república é pouco desenvolvida, mas primeiro-ministro dá meio milhão de euros aos jogadores, em caso de qualificação para o Mundial

A possibilidade de se apurar pela primeira vez para a fase final de um Mundial está a gerar grande entusiasmo, na seleção adversária de Portugal, no play-off de terça-feira (19.45 horas, RTP1), a disputar no Estádio do Dragão, no Porto.

Neste domingo, à partida da equipa para a Invicta, o primeiro-ministro do governo da República da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, fez questão de moralizar a seleção. O político foi ao avião cumprimentar os jogadores e anunciou a oferta de 500 mil euros de recompensa, caso a equipa se qualifique. "O que vocês fizeram é resultado de muito trabalho", argumentou Dimitar Kovacevski.