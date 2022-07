Paret-Peintre e Cherel estão fora do Tour devido à covid-19

JN/Agências Hoje às 11:42 Facebook

Os franceses Aurélien Paret-Peintre e Mikaël Cherel, ambos da AG2R Citroën, foram esta terça-feira identificados como os dois ciclistas que deram positivo nos testes de despistagem à covid-19 realizados no domingo na Volta a França, abandonando a prova.

"Os testes covid semanais realizados pela organização do Tour revelaram-se positivos para o Mikael e o Aurélien. Eles não alinharão hoje. Os outros corredores e o staff tiveram testes negativos e prosseguem em prova", informou a equipa francesa, na sua conta na rede social Twitter.

Aurélien Paret-Peintre, de 26 anos, estava a participar pela segunda vez no Tour, no qual ocupava a 24.ª posição da geral, a quase uma hora do camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), depois de no ano passado ter sido 15.º na classificação final.

Já Cherel, de 36 anos, cumpria a sétima participação na "Grande Boucle", em que tem como melhor registo o 18.º lugar na edição de 2015.

Os dois franceses da AG2R Citroën juntam-se na lista de baixas por covid-19 ao seu companheiro Geoffrey Bouchard, o primeiro caso positivo da 109.ª edição, aos compatriotas Warren Barguil (Arkéa Samsic) e Guillaume Martin (Cofidis), ao dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost), aos australianos Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), ao norueguês Vegard Stake Laengen e ao neozelandês George Bennett, ambos da UAE Emirates.

O pelotão da 109.ª Volta a França regressa esta terça-feira à estrada, após ter cumprido o terceiro e último dia de descanso, para enfrentar o primeiro de três dias nos Pirenéus.

A 16.ª etapa, uma ligação de 178,5 quilómetros entre Carcassonne e Foix, não tem chegada em alto, mas sim duas contagens de primeira categoria, a última das quais a menos de 30 quilómetros da meta.