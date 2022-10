Paris Saint-Germain ainda sem Renato Sanches para receção ao Benfica

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

Renato Sanches, a regressar aos treinos, ficou, esta segunda-feira, fora dos convocados do Paris Saint-Germain para a receção ao Benfica, na terça-feira, da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, assim como o argentino Lionel Messi.

O antigo jogador dos 'encarnados' já tinha falhado a deslocação ao Estádio da Luz (1-1), na quarta-feira, por estar lesionado no adutor direito, sendo que, de acordo com o atual campeão gaulês, voltou a treinar no final da última semana.

Já Messi tinha saído tocado do encontro em Lisboa e foi poupado no jogo de sábado, no empate sem golos em Reims, para o campeonato francês, com o PSG, já no dia de hoje, a dar conta do "pequeno desconforto no gémeo", que impede o argentino de estar presente no segundo duelo com as águias.

De resto, o defesa Kimpembe prossegue com a reabilitação a uma lesão sofrida, tal como o português Nuno Mendes, que saiu lesionado do encontro na Luz e ficará fora dos relvados por um período considerável.

No lote de 20 convocados do PSG constam os lusos Danilo Pereira e Vitinha.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20 horas (hora de Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris, uma partida que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

Franceses e portugueses, que na última quarta-feira empataram 1-1 no Estádio da Luz, dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, ainda em 'branco'.