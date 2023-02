Paris Saint-Germain apresenta recurso para inscrever Hakim Ziyech

JN/Agências Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint-Germain apresentou recurso na Liga francesa de futebol Profissional (LFFP) para validar a contratação, por empréstimo, do internacional marroquino Hakim Ziyech, disse, esta quarta-feira, fonte do clube.

Os documentos enviados pelo Chelsea chegaram fora do prazo, com fontes conhecedoras do dossier a revelarem que os ingleses cometeram vários erros e quando ficou tudo certo, estava ultrapassado o prazo.

O jogador, de 29 anos, já tinha efetuado os exames médicos e os dois clubes estavam de acordo na transferência, por empréstimo e sem opção de compra, naquela que seria a única contratação do clube no mercado de inverno.

PUB

Ziyech cumpre a terceira época no Chelsea, em que não tem sido opção indiscutível, com registo de 15 jogos, seis dos quais a titular.