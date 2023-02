Paris Saint-Germain eliminado da Taça de França pelo Marselha

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

O Paris Saint-Germain, com três portugueses no onze, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final da Taça de França de futebol, ao perder por 2-1, em Marselha, deixando cair um dos objetivos para a época em curso.

A equipa da casa abriu o marcador aos 31 minutos, pelo internacional chileno Aléxis Sánchez, na execução de um penálti cometido pelo veterano central espanhol Sérgio Ramos, mas este acabaria por se redimir à beira do intervalo ao restabelecer o empate, aos 45+2, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto batido por Neymar.

O golo que ditou o apuramento dos marselheses foi marcado pelo médio ucraniano Ruslan Malinovsky, aos 57 minutos, com um remate potente de fora da área que bateu Gianluigi Donnarumma.

O lateral esquerdo português Nuno Tavares foi ausência no Marselha, devido a lesão, mas o PSG contou com três lusos no onze inicial, nomeadamente Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vítor Ferreira (Vitinha), tendo estes dois últimos sido substituídos aos 63 minutos, por Warren Zaire-Emery e Hugo Ekitike, respetivamente.

Recente contratação do Marselha ao Sporting de Braga, o avançado português Vítor Oliveira (Vitinha) foi lançado em campo pelo técnico croata Igor Tudor ao minuto 90, a substituir Aléxis Sánchez.

De notar que o PSG alinhou sem o internacional luso Renato Sánchez e sem Kylian Mbappé, ambos lesionados, sendo quase garantido que não estarão aptos para a primeira mão dos oitavos de final, frente aos alemães do Bayern, no Parque dos Príncipes, na próxima semana.

Quem também segue para os oitavos é o Lyon, de Anthony Lopes, noutro embate entre duas equipas do primeiro escalão, que afastou o Lille, de Paulo Fonseca, Tiago Djaló, José Fonte e André Gomes, após o desempate por grandes penalidades.

O encontro foi decidido da marca do castigo máximo depois de uma igualdade 2-2 no tempo regulamentar, tendo a equipa de Lyon desperdiçado uma vantagem de dois golos, alcançada ainda nos primeiros 20 minutos da partida.

A equipa do guarda-redes luso entrou determinada e, aos oito minutos, Rayan Cherki colocou o Lyon em vantagem, que foi dobrada aos 21, por Alexandre Lacazette.

Contudo, os comandados de Paulo Fonseca não se renderam e reentraram na discussão do resultado aos 29 minutos, através do canadiano Jonathan David, tendo chegado ao empate aos 64, com um golo do avançado do Kosovo Edon Zhegrova.

O resultado não voltou a mexer e a eliminatória foi resolvida no desempate por grandes penalidades, tendo este sorrido ao Lyon por 4-2, formação que beneficiou das falhas de Remy Cabella e do guineense Mohamed Bayo para seguir em frente.

Dos restantes encontros dos oitavos de final já disputados, realce para a eliminação do primodivisionário Auxerre em casa frente ao secundário Rodez, no desempate por grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar.

O Auxerre, penúltimo classificado da divisão principal, anda conseguiu recuperar de uma primeira desvantagem no marcador, mas o Rodez, também penúltimo, mas da Ligue 2, acabou por gerir bem a vantagem de dois golos que chegou a dispor, vencendo por 3-2.

Em embates entre equipas da primeira divisão, o Nantes venceu em casa do Angers no desempate por grandes penalidades (4-2), após 1-1 no tempo regulamentar, juntando-se ao Toulouse, que recebeu e bateu o Reims por 3-1.

Do segundo escalão, seguem em frente o Grenoble, que afastou o Vierzon Foot, da quarta divisão, e o Anneccy, que venceu em casa do também secundário Paris FC no desempate por grandes penalidades (6-5), após 1-1 no tempo regulamentar.