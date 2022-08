Paris Saint-Germain empata com o Mónaco e falha liderança isolada

JN/Agências Hoje às 22:15, atualizado às 23:24 Facebook

O Paris Saint-Germain, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou (1-1), este domingo, com o Mónaco, para a quarta jornada, e falhou o ataque à liderança isolada da Liga francesa de futebol, que partilha com Marselha e Lens.

Ao fim de três vitórias seguidas, o campeão gaulês perdeu os primeiros pontos na prova, ao empatar na receção ao Mónaco, no Parque dos Príncipes, que se adiantou pelo alemão Kevin Volland, aos 20 minutos, num lance em que sairia lesionado.

Sem Vitinha, por castigo, e com Nuno Santos e Renato Sanches a titulares, Danilo saiu do banco aos 63 minutos, o Paris Saint-Germain chegou ao empate na conversão de uma grande penalidade por Neymar, aos 70, a castigar falta cometida sobre o próprio.

Excetuando a oportunidade de Ben Yedder no inicio da segunda parte, que poderia ter dado o 2-0, o Paris Saint-Germain criou sempre mais perigo, mas as suas intenções esbarraram por três vezes nos postes da baliza do Mónaco e no próprio guarda-redes Alexander Nubel.

O Paris Saint-Germain soma 10 pontos no cimo da tabela classificativa da liga gaulesa, em igualdade pontual com o Marselha, adversário do Sporting na Champions, e o Lens, respetivamente segundo e terceiro classificados. O Mónaco é 12.º colocado, com cinco pontos.

O Marselha venceu por 3-0 em casa do Nice, com dois golos do chileno ex-Inter Milão Aléxis Sánchez, aos 10 e 42 minutos, e do português Nuno Tavares, aos 37, e segue na segunda posição. O Nice é 18.º classificado, com dois pontos.

O Lyon, do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, ausente da equipa devido a castigo, perdeu os primeiros pontos na prova ao empatar 1-1 em casa do Reims, que conquistou o segundo ponto consecutivo, após duas derrotas.

O Reims chegou à vantagem pelo japonês Junya Ito, aos 24 minutos, e o Lyon teve que esperar até aos 86 para atenuar o escândalo com o golo do empate a 1-1 por Moussa Dembélé, numa altura em que jogava contra 10, por expulsão de Dion Lopy, aos 63.

O Lyon, que falhou a aproximação à liderança, segue na quarta posição, com sete pontos e um jogo a menos, enquanto o Reims é 19.º e antepenúltimo classificado, com dois, com um de vantagem sobre o atual lanterna-vermelha Ajaccio (20.º).

O Nantes somou o primeiro triunfo no campeonato ao vencer por 3-1 na receção ao Toulouse, que até marcou primeiro por Zakaria Aboukhlal, aos 15 minutos, com três golos em cerca de 11 minutos, por Evan Guessand (50), Mostafa Mohamed (55) e Moses Simon (61).

Com este triunfo, o Nantes passa a ocupar a 11.ª posição da tabela classificativa, com cinco pontos, os mesmos somados pelo seu adversário de hoje, o Toulouse, que se encontra em 10.º.

O Lorient venceu em casa por 2-1 o Clermont, com um bis de Terem Moffi, aos 24 de penálti e aos 41 minutos, dando continuidade ao bom inicio de época, que se traduz pelo quinto lugar, com sete pontos e menos um jogo.

O Clermont, que aos 48 minutos ficou reduzido a 10 unidades por expulsão do brasileiro Neto Borges, ainda reduziu para 2-1 por Muhammed Saracevic, aos 62, mas a reação não chegou para evitar a segunda derrota, que deixa o clube na nona posição, com seis pontos.

O Brest, do português Mathias Lage, que até vinha de uma vitória em Angers (3-1) e um empate na receção ao Marselha (1-1), foi esmagado em casa ao perder por 7-0 com o Montpellier, que com os três pontos amealhados é oitavo, com seis.

Para a história do jogo ficam os cinco golos marcados ainda na primeira parte por Faitout Maouassa, aos seis minutos, Elye Wahi, aos 10 e 31, Wahbi Khasri, aos 11, e Nicolas Cozza, aos 25, e os dois na segunda, pelo suplente Valère Germain, aos 64 e 84.

O Troyes, do português Rony Lopes, somou os primeiros pontos ao vencer em casa por 3-1 o Angers, reduzido a 10 desde os 21 minutos, devido à expulsão de Batista Mendy, com golos de Renaud Ripart, aos 12, do guineense com cidadania portuguesa Mama Baldé, aos 61, e Wilson Odobert, aos 82.

Com este triunfo, o Troyes segue na 15.ª posição, com três pontos, enquanto o Angers ocupa o 17.º posto, com dois, sendo o primeiro clube abaixo da linha virtual de despromoção.