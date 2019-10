Paris Saint-Germain goleia Angers e consolida liderança em França

Hoje às 20:07 Facebook

O Paris Saint-Germain (PSG) goleou na receção ao Angers (4-0), na oitava jornada da Liga francesa e manteve a liderança da competição, com cinco pontos de avanço sobre o Nantes.

A equipa parisiense abriu o marcador aos 13 minutos, pelo médio espanhol Pablo Sarabia, e aumentou a vantagem aos 37, através do avançado argentino Mauro Icardi.

Na segunda parte, os campeões franceses ampliaram o resultado com mais dois golos, pelo médio senegalês Idrissa Gueye e o avançado brasileiro Neymar, aos 59 e 90 minutos, respetivamente.

O PSG, sem contar com Kylian Mbappé e Edinson Cavani, que ficaram na bancada, dominou completamente a partida perante o segundo classificado do campeonato, com 72 por cento de posse de bola contra apenas 28 do Angers, e desperdiçou ainda outras oportunidades de obter um resultado mais volumoso.

Pela equipa do Angers, foi titular o internacional português sub-21 Pereira Laje, que viu um cartão amarelo aos 53 minutos e jogou os 90.

O PSG lidera, com 21 pontos, seguido do Nantes, que este sábado recebe o Nice, com 16 pontos, os mesmos do Angers, e mais dois do que o Lille, que recebe no domingo o Nimes.