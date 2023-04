Paris Saint-Germain reforça liderança com Vitinha em destaque

JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu, este sábado, em casa o Lens, por 3-1, e consolidou o primeiro lugar da Liga francesa, com o internacional português Vitinha a marcar, como Messi e Mbappé, para a turma parisiense.

O PSG entrou forte na partida da 31.ª jornada da Ligue 1, e intensificou o domínio do jogo após a expulsão de Abdul Samed, aos 19 minutos, com os golos a surgirem a partir da meia hora, com Vitinha a assistir Mbappé aos 31 para o primeiro, e a marcar seis minutos depois o segundo, após assistência do internacional luso Nuno Mendes.

Pouco depois, aos 40, Mbappé, que ao marcar o primeiro golo do encontro se tornou o melhor marcador da história do PSG no campeonato, ao somar 139 tentos, mais um do que o uruguaio Edison Cavani (138), passou e Messi finalizou, fazendo o 3-0, com o polaco Przemyslaw Frankowski a fazer o único golo dos visitantes aos 60.

Com os três pontos, o PSG, que contou ainda com o internacional português Danilo a titular, tal como foi David Costa no Lens, tem 72 pontos, enquanto o Lens tem 63 e está no segundo posto.

No outro jogo do dia em França, o Rennes derrotou o Reims, por 3-0, e segue no quinto posto, com 53 pontos, enquanto o adversário soma 47 e está na oitava posição.

O jovem ponta de lança belga Jeremy Doku bisou na primeira parte (09 e 19), e o compatriota Arthur Theate fechou a contagem aos 68, num jogo que o português Xeka falhou por lesão no tornozelo.