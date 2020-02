Paris Saint-Germain vence Bordéus de Paulo Sousa em jogo com sete golos

JN/Agências Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint-Germain venceu (4-3), este domingo, o Bordéus, de Paulo Sousa, na 26.ª jornada, e aumentou para 13 pontos a vantagem que detém para o Marselha, de André Villas-Boas, na liderança da Liga francesa.

O coreano Hwang Ui-Jo colocou o Bordéus em vantagem aos 18 minutos, com um cabeceamento após canto, mas o Paris Saint-Germain empatou por Edinson Cavani, aos 25, também de cabeça, festejando aquele que foi o seu 200.º golo da carreira.

Num lance caricato aos 45+2 minutos, o PSG elevou para 2-1 pelo brasileiro Marquinhos, com o ombro, mas, ainda antes do intervalo, o Bordéus empatou a 2-2 com um golo anedótico de Pablo, num ressalto a um mau alivio do guarda-redes Sergio Rico.

O capitão Marquinhos desfez a igualdade e colocou o PSG a vencer por 3-2, aos 63 minutos, e Kylian Mbappé, aos 69, após assistência de Edinson Cavani, aumentou para 4-2. O Bordéus ainda reduziu para 4-3 por Rúben Pardo, aos 83 minutos.

Tirando partida da derrota de sábado do Marselha por 3-1 na receção ao Nantes (11.º), o PSG aumentou para 13 pontos a vantagem que detém na liderança (65), enquanto o Bordéus caiu do 10.º para o 12.º posto, com os mesmos 35 pontos.

O Rennes venceu em casa por 2-1 o Nimes, que marcou primeiro por Nolan Roux, no primeiro minuto, mas dois golos do senegalês M'Baye Niang, aos sete e 89 minutos, possibilitaram a reviravolta e encurtar a diferença, no terceiro lugar, para o Marselha (segundo), e que está agora em oito pontos.

O Saint-Étienne esteve a um passo de vencer em casa o Reims, após ter chegado à vantagem pelo gabonês Denis Bouanga (1-0), aos 73 minutos, mas deixou escapar os três pontos aos 90+4, numa grande penalidade convertida em 1-1 por Boulaye Dia.

A formação do Saint-Étienne ascendeu uma posição e é agora 15.ª, com 29 pontos, enquanto o Nimes caiu do 17.º para o 18.º posto, com 27, em igualdade pontual com o Dijon, mas no lugar indesejável de acesso ao play-off de permanência.