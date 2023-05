Paris Saint-Germain vence em Auxerre e fica a um triz de revalidar o título

JN/Agências Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint-Germain venceu, este domingo, em Auxerre, por 2-1, na 36.ª jornada da Liga francesa, e ficou a um triz de revalidar o título a duas jornadas do fim.

Uma entrada de rompante dos parisienses cedo deu frutos, com dois golos no espaço de dois minutos, aos seis e oito, um bis de Kylian Mbappé, o primeiro dentro da área após um passe bem medido do médio espanhol Fabian Ruiz, e o segundo com um remate potente de fora da área, depois de uma troca de bola com Lionel Messi.

À medida que o tempo foi passando, o PSG foi tirando o pé do acelerador e, paulatinamente, o Auxerre foi ganhando confiança, e, aos 38 minutos, ameaçou com um remate à barra pelo central Rayan Ravelson.

PUB

No início da segunda parte, o Auxerre reentrou na discussão do resultado, ao reduzir para 2-1 pelo avançado maliano Lassine Sinayoko, aos 50 minutos, mas o PSG soube gerir a vantagem para garantir os três pontos e colocar 'mão e meia' sobre o troféu de campeão.

Com efeito, com esta vitória, o PSG passou a somar 84 pontos, mais seis do que o Lens, com 78, quando faltam duas jornadas para o fim, e mesmo que perca os dois jogos e o rival os vença, o fator de desempate, a diferença entre golos marcados e sofridos, é totalmente favorável aos parisienses.

O PSG tem uma diferença positiva de 50 golos (86/36), enquanto a do Lens é de 34 (62/28), pelo que está obrigado, além de ganhar os dois jogos que lhe restam e o campeão perder os seus, marcar golos suficientes para ficar em situação de vantagem.

Horas antes, o Lens tinha vencido na deslocação a Lorient, por 3-1, dando um passo importante para garantir, pelo menos, o segundo lugar e manter a pressão sobre o Paris Saint-Germain.

No entanto, esteve a perder, devido a um golo do médio da casa Romani Faivre, mas deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, no espaço de cinco minutos, aos 20 e 25, pelo avançado Florian Sotoca e pelo médio Adrien Thomasson, respetivamente.

Na segunda parte, só pôde respirar de alívio perto do fim, quando o médio costa-marfinense Seko Fofana aplicou o xeque-mate no Lorient com a marcação do terceiro golo, aos 87 minutos.

Com esta vitória, o Lens aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o terceiro classificado, o Marselha, e parte para as duas últimas jornadas em posição privilegiada para assegurar um lugar de acesso direto à Liga dos Campeões.

Nos restantes jogos de hoje, destaque para o Rennes, que goleou o Ajaccio, já despromovido, por 5-0, em casa deste, e manteve-se vivo na luta pelo quarto lugar, que dá acesso à Liga Europa e que é ocupado pelo Mónaco. Os monegascos somam mais dois pontos do que o Lille, quinto classificado, e mais três do que o Rennes, sexto.

No banco do Ajaccio esteve o jovem luso Paolo Lebas, mas não chegou a ser utilizado.

De assinalar, ainda, o grande golo do internacional português Rony Lopes, que deu o empate a um golo ao Troyes na receção ao Estrasburgo, na execução soberba de um livre direto fora da área.

Pelo Troyes, que também já foi despromovido, alinhou no onze outro português, o internacional sub-21 Abdu Conte.

Nas restantes partidas, o Brest recebeu e venceu o Clermont, por 2-1, o Nice não foi além de um nulo na receção ao Toulouse, enquanto o Reims cedeu um empate a dois golos em casa frente ao lanterna-vermelha Angers, já despromovido.