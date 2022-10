Paris Saint-Germain vence Marselha mas perde Danilo

JN/Agências Ontem às 22:27 Facebook

O Paris Saint-Germain venceu, este domingo, o Marselha por 1-0 e lidera o campeonato francês com três pontos de avanço sobre o surpreendente Lorient, que no sábado cedeu empate 0-0 com o Reims, na 11.ª jornada. Danilo saiu lesionado do encontro.

O único golo do desafio foi apontado aos 45+2 minutos, numa desmarcação de Vitinha para Mbappé, que endossou a bola para a zona central da área, onde surgiu Neymar, de primeira, a marcar.

Aos 72 minutos, quando o Marselha procurava igualar, Samuel Gigot teve entrada muito dura sobre Neymar, no meio-campo, e foi expulso, prejudicando a reação da equipa.

Vitinha e Danilo, que saiu magoado aos 25 minutos, foram titulares nos parisienses, que tiveram Renato Sanches no banco e Nuno Mendes lesionado, enquanto Nuno Tavares esteve na equipa inicial nos marselheses, num jogo fértil em oportunidades e no qual brilharam ambos os guarda-redes.

O Paris Saint-Germain é adversário do Benfica na Liga dos Campeões, enquanto o Marselha defrontou o Sporting.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain soma 29 pontos, mais três do que o Lorient e cinco do que o Lens, enquanto o Marselha é quarto, com 23: se vencesse, igualaria o seu rival no comando.

Horas antes, o Rennes, do português Xeka, impôs-se ao Lyon, de Anthony Lopes, por 3-2, estragando o regresso do treinador Laurent Blanc a uma equipa da Liga francesa.

Seis anos depois, o antigo selecionador de França voltou ao ativo num clube do seu país para tentar amparar a crise do Lyon, contudo, apesar dos dois golos do internacional Lacazette, o Rennes impôs-lhe a quinta derrota nos últimos seis jogos, sendo que o outro resultado foi um empate.

O Rennes é quinto com os mesmos 21 pontos do Mónaco, que cedeu igualdade caseira com o Clermont, enquanto o Lyon é 10.º, com 14.

Os monegascos vinham de cinco triunfos consecutivos, contudo a prematura expulsão do médio Camara, aos 17 minutos, condicionou o seu desempenho num desinteressante desafio de futebol: os forasteiros são oitavos, com 17 pontos.

O médio luso Mathias Lage foi impotente para impedir a goleada sofrida pelo seu Brest, lanterna-vermelha, em Nantes, por 4-1, que assim respira um pouco melhor, após seis derrotas e um empate, nas várias competições, incluindo as Europeias.

O Brest manteve os seis pontos e o Nantes subiu para 10 e ao 14.º lugar: em caso de derrota, seria penúltimo.

O Troyes, de Abdu Conte e Rony Lopes, não foi além de um empate 1-1 com o aflito Ajaccio, que o deixa em 12.º, com 12 pontos, enquanto o rival é 18.º com oito.

O Toulouse ganhou ao aflito Angers por 3-2, subindo a nono, com 15 pontos, e o Auxerre empatou 1-1 com o Nice, ficando somente um ponto acima da linha de água, com nove pontos, a três do seu adversário.