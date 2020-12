Paris Saint-Germain vence Montpellier e segura liderança

JN/Agências Ontem às 22:56 Facebook

O Paris Saint-Germain venceu (3-1), este sábado, em casa do Montpellier na 13.ª jornada e segurou a condição de líder da liga francesa, com quatro pontos de vantagem e mais dois jogos que o Marselha.

Com o internacional português Danilo Pereira a começar o jogo no banco - foi lançado pelo treinador alemão Thomas Tuchel aos 64 minutos - o Paris Saint-Germain chegou à vantagem por Colin Dagba, aos 33 minutos.

O Montpellier, com Pedro Mendes a titular, empatou pelo inglês Stephy Mavididi, aos 41 minutos, mas o tricampeão Paris Saint-Germain selou o triunfo e a conquista dos três pontos com um golo do italiano Moise Kean, aos 77, e outro de Kylian Mbappé (90+1), naquele que foi o 100.º golo pelos parisienses.

O Paris Saint-Germain lidera a liga gaulesa com 28 pontos, com quatro de vantagem sobre o Marselha, do treinador português André Villas-Boas, que leva menos dois jogos disputados.

O Montpellier segue na sexta posição, com 23 pontos, os mesmos de Lille (terceiro), Lyon (quarto) e Mónaco (quinto), e com dois de vantagem sobre o Lens (sétimo), mas todos com menos um jogo.

O Lens venceu por 2-0 em casa do Rennes, adversário direto que ultrapassou na tabela classificativa, com golos de Arnaud Muinga, aos 28 minutos, e do camaronês Ignatius Ganago, aos 78, que entrara aos 72 para o lugar do marcador do tento inaugural.

Com 21 pontos nos 12 jogos disputados, o Lens segue na sétima posição, com dois de vantagem sobre o Rennes (oitavo, com 19), e Angers (nono, também com 19 e menos um jogo).