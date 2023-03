Parker lembra que Benfica ganhou com dois erros, mas quer ver Brugge dar a volta

JN/Agências Hoje às 20:44 Facebook

O treinador do Club Brugge disse, esta segunda-feira, que pode jogar "olhos nos olhos" contra o Benfica, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, considerando que dois erros ditaram a desvantagem na eliminatória.

"Em alguns momentos, conseguimos jogar olhos nos olhos com o Benfica, e é isso que nos dá confiança. A primeira mão foi resolvida com erros nossos, mas antes estávamos a jogar de igual para igual. Em grande parte, o jogo foi renhido e bastante competitivo. Amanhã [terça-feira], vamos dar tudo o que temos", prometeu Scott Parker, na véspera de voltar a encontrar o atual líder da Liga.

O técnico inglês, de 42 anos, falava em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os 'encarnados', na terça-feira, no Estádio da Luz, no qual a sua equipa terá de marcar, pelo menos, dois golos e não sofrer nenhum, de forma a discutir a eliminatória rumo aos quartos.

"O Benfica é uma equipa de topo, muito competitiva, com muita qualidade individual e de grande categoria. Já vimos na primeira mão e sabemos da sua qualidade. Eles têm tido bons resultados na 'Champions' e na Liga. Vamos defrontar uma equipa que é capaz de fazer coisas muito boas", elogiou.

Depois, Parker deu o mote para tentar derrubar o Benfica: "Se conseguirmos impor a nossa dinâmica e perceber o nosso momento, espero e acho que podemos causar problemas aqui [no Estádio da Luz]".

Por fim, abordou a derrota inesperada frente ao aflito Oostende (3-0), para o campeonato, na sexta-feira, um desfecho que considerou ter sido "um choque".

"Na sexta-feira, tivemos um desempenho que nenhum de nós estava à espera. O que fizemos não é de todo o que queremos fazer e foi um choque para nós, porque estávamos a criar algo, era difícil baterem-nos e achava que estávamos a ir na direção certa. Ainda não somos a equipa que queremos em certos momentos. Não foi o que esperávamos", concluiu.

Na terça-feira, Benfica e Club Brugge defrontam-se a partir das 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo turco Halil Umut.

As águias venceram a primeira mão por 2-0, em Bruges, em 15 de fevereiro, com golos de João Mário, de grande penalidade, e do brasileiro David Neres.