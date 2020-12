Parlamento aprova voto de congratulação a João Almeida e Rúben Guerreiro

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um voto de congratulação pela prestação dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro na Volta a Itália, apontando que "elevam o nome de Portugal e servem de inspiração", sendo "motivo de orgulho".

O voto de congratulação, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e que enaltece o desempenho dos atletas portugueses na prova disputada em outubro, foi aprovado por unanimidade na sessão plenária desta sexta-feira.

"A Assembleia da República congratula-se com os resultados desportivos dos ciclistas João Pedro Almeida e Ruben Almeida Guerreiro no Giro d'Itália de 2020, que constituem motivo de orgulho para todos os portugueses, elevam o nome de Portugal e servem de inspiração para a ambição internacional dos nossos cidadãos em todos os quadrantes profissionais e no desporto em particular", lê-se no texto.

João Almeida liderou a classificação geral do 'Giro' durante 15 dias, terminando a competição em quarto lugar, a melhor classificação de sempre de um ciclista luso.

Ruben Guerreiro venceu a categoria de montanha, um feito inédito no ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas.