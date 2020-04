Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A presença de Frederico Varandas, presidente do Sporting, como médico na luta contra a pandemia de covid-19 foi, este sábado, recordada em Itália.

O jornal desportivo "Tuttosport" publica uma foto do líder leonino com fato de proteção e máscara na unidade hospitalar onde presta serviço.

"Varandas voluntário no hospital militar", titula a publicação que enfatiza a condição profissional do número um da SAD leonina e junta outro momento do dirigente com Cristiano Ronaldo.