Participante de prova de BTT em estado grave após queda

Um homem de 54 anos, que participava este sábado numa prova de BTT em Melgaço, ficou em estado grave após sofrer uma queda e teve se der transferido por meio aéreo para o Hospital de Braga.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o incidente, ocorrido no Lugar de Monte Prado, foi dado às 12.25 horas.

A vítima foi transportada por um helicóptero do INEM "por decisão do CODU". Além do meio aéreo, prestaram socorro os bombeiros e a SIV de Melgaço, com quatro operacionais e duas viaturas.