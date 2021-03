Particular da seleção nacional cancelado

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

O jogo de preparação entre Marrocos e Portugal, em futsal, agendado para 8 de abril, foi cancelado esta quarta-feira, devido à atualização das medidas relativas à pandemia de covid-19 naquele país africano.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), "constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 impedem a deslocação da formação africana a solo luso".

A seleção orientada por Jorge Braz tinha anunciado na terça-feira os convocados para a partida, marcada para o Pavilhão Municipal Torre da Marinha, no concelho do Seixal.

Sem este encontro, Portugal vai disputar nesse dia um jogo treino com a Quinta dos Lombos, no mesmo local, para preparar o duplo confronto com a Noruega, nos dias 12 e 14 de abril, do grupo 8 de apuramento para o Euro2022, nos Países Baixos.