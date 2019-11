Partida entre Villarreal e Atlético de Madrid já não vai ser em Miami

Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga Espanhola pretendia realizar o jogo entre o Villarreal e o Atlético de Madrid, em Miami, de forma a expandir internacionalmente a marca La Liga. A justiça não o autorizou, depois de queixa da Real Federação Espanhola de Futebol e do Real Madrid.

A La Liga, em outubro, decidiu avançar com o projeto de realizar a partida entre o Villarreal e o Atlético de Madrid, relativamente à 12.ª jornada do campeonato, em Miami, nos Estados Unidos.

A iniciativa tinha como objetivo expandir internacionalmente o futebol espanhol, captando o interesse de adeptos espalhados pelo mundo. Ambas as equipas mostraram-se interessadas. O Villarreal está ligado aos Estados Unidos da América graças a academias e atividades e o Atlético de Madrid participou no torneio de pré-epoca International Champions Cup, e ficou de certa forma ligado ao país.

A Real Federação Espanhola de Futebol mostrou o seu desagrado perante a realização deste encontro e colocou o assunto à UEFA e à FIFA. O Real Madrid alinhou com a Federação e referiu que iria "afetar a integridade e igualdade do campeonato".

A Justiça interveio esta sexta-feira no assunto e não autorizou a realização do encontro em Miami. A FIFA, em comunicado, refere que os jogos de cada confederação devem ser realizados no próprio continente.

A La Liga considera esta uma estratégia a longo prazo e continua confiante no agendamento de partidas fora de Espanha nos próximos tempos. Javier Tebas, o presidente da Liga, desvalorizou a situação e indicou fevereiro de 2020 como a solução. Curiosamente, o Atlético de Madrid e o Villarreal encontram-se nesse mês, na segunda volta do campeonato.