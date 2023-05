Passa noite no Dragão para ir ao Jamor: "Tinha medo de não arranjar bilhete"

João Faria Hoje às 11:42, atualizado às 12:16 Facebook

O italiano Domingos Cirillo, sócio do F. C. Porto, passou a última noite junto à bilheteira do Estádio do Dragão para garantir um ingresso para a final da Taça de Portugal, que terá lugar no Estádio do Jamor, a 4 de junho.

Os adeptos do F. C. Porto estão animados por regressarem ao Estádio do Jamor onde, há sensivelmente um ano, festejaram a 18.ª Taça de Portugal da história do clube, na sequência do triunfo por 3-1 frente ao Tondela, na final.

As longas filas que se geraram em redor do Estádio do Dragão no primeiro dia de venda de bilhetes para a final frente ao Sporting de Braga, marcada para o dia 4 de junho, demonstram esse entusiasmo e houve mesmo quem passasse a noite junto à bilheteira para garantir o tão almejado ingresso.

Foi o caso de Domingos Cirillo, italiano que vive na cidade do Porto e que se apaixonou pelo clube portista, do qual é sócio. "Tinha medo de não arranjar bilhete. Por isso, resolvi vir já ontem", contou o adepto, de 67 anos, ao JN.

"Cheguei às 19.30 horas. Custa um bocado passar a noite aqui, mas quem gosta do F. C. Porto sabe que tem de se sacrificar", acrescenta Domingos Cirillo, que se prepara para ir pela sexta vez ao Jamor.

"Já vi de tudo, mas quando ganhamos venho mais satisfeito", diz, mostrando-se confiante para a final com o Sporting de Braga: "Acho que vamos ganhar por 2-1".