Passar as eliminatórias para fugir aos Países Baixos

As competições europeias estão de volta esta semana, com Portugal a ter quatro equipas em ação na fase a eliminar - Sporting e Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões; F. C. Porto e Braga no play-off da Liga Europa -, o que abre boas perspetivas para, pelo menos, manter o sexto lugar do ranking e, assim, continuar a ter duas entradas diretas na Champions e o terceiro classificado na pré-eliminatória da prova milionária.

A possibilidade de alcançar a França no quinto posto existe, mas é preciso ter muita atenção ao extraordinário desempenho dos Países Baixos esta temporada. Para evitar perder as atuais vagas a partir de 2023/24, convém que o quarteto luso não fique já pelo caminho europeu.

Há uma diferença que salta à vista na performance dos três países nas provas da UEFA desta época. Portugal já perdeu dois representantes - Santa Clara e Paços de Ferreira foram eliminados nas pré-eliminatórias da Liga Conferência -, ao contrário de França e Países Baixos que mantêm, respetivamente, os seis e cinco clubes que iniciaram a aventura europeia em 2021/22.