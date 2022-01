Passeio na Mata ajuda a aliviar o stress leonino

João Faria Ontem às 23:20 Facebook

Após ter sofrido a primeira derrota na Liga, os leões cumpriram a obrigação, frente a opositor do quarto escalão. Dois golos até à meia hora e outros tantos na reta final.

Um golo por cada escalão de diferença! O Sporting venceu com toda a naturalidade o Leça, do Campeonato de Portugal, e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal. A festa leceira resumiu-se à proeza de ter alcançado uma fase tão adiantada da competição, enquanto os campeões nacionais, que fizeram valer a lei do mais forte, ficam à espera do desfecho do Vizela-F.C. Porto, para saberem que equipa defrontarão no acesso à final.

Com Ruben Amorim de regresso ao banco, após ter tido covid-19, o Sporting esteve à altura das exigências, mesmo sabendo-se que a tarefa não era das mais complicadas e que o desvio da partida para Paços de Ferreira ainda terá diminuído as possibilidades de sucesso leceiro, já de si reduzidas.

Depois da surpreendente derrota nos Açores com o Santa Clara, a equipa leonina reagiu bem e passou às meias-finais sem dificuldades, frente a um adversário esforçado, mas incapaz de contrariar a clara supremacia sportinguista, traduzida na goleada.

Com um golo cedo, o génio de Bruno Tabata começou por se evidenciar, antes de o Sporting mostrar a força do coletivo e se apurar. O brasileiro passou dois adversários e atirou em jeito, desfazendo o nulo.

Os leões, que haviam entrado pressionantes e alcançado o golo de forma natural, chegaram ao segundo golo, a seguir à meia hora. Desta feita, Tabata serviu Matheus Nunes que, num remate forte, fez o segundo golo leonino.

O jogo passou depois por um período incaracterístico, com o Leça a tentar diminuir a desvantagem e o Sporting a gerir a vantagem. Nos últimos dez minutos, surgiu a goleada. Ricardo Esgaio fintou um adversário e endossou para o bis de Tabata. Mesmo a acabar, Rúben Vinagre cruzou para Nuno Santos fechar a contagem. A eliminatória estava, e bem, há muito decidida. Mas a dúvida quanto ao que poderia ter acontecido se o jogo tivesse sido em Leça da Palmeira vai subsistir.

Sinal Mais

Tabata. Dois golos e uma assistência, na melhor face do criativo brasileiro. O Leça bateu-se bem e merece elogios.

Sinal Menos

As baldas da defesa leceira acabaram por diluir as esperanças da equipa. Intranquilidade leonina, na segunda parte.

Árbitro

Após um primeiro tempo tranquilo, na segunda parte sentiu dificuldades. VAR validou a posição de Esgaio, no 0-3.