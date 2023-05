Passeio na Mata com direito a vídeos nas redes sociais

João Faria Hoje às 00:23 Facebook

Autogolo de Marafona digno dos "apanhados" e chapéu perfeito de Nuno Santos deram cedo conforto ao Sporting, que depois chegou à goleada. Pódio ainda é possível. Paços de Ferreira mais aflito.

Um autogolo de Marafona, digno de figurar no "ranking" dos mais caricatos do campeonato, e uma obra de arte de Nuno Santos lançaram cedo o Sporting para um triunfo indiscutível em Paços de Ferreira, que o devolve à discussão do terceiro lugar, dado que, a três jornadas do fim, reduziu de sete para quatro pontos a desvantagem para o Braga. Com toda a naturalidade, os leões chegaram depois ao terceiro golo na segunda parte, por Trincão e, já nos descontos, alcançaram mesmo a goleada, com assinatura de Chermiti.

Num jogo em que controlou sempre os acontecimentos, a equipa leonina começou por aproveitar um enorme brinde dos castores, mas antes e depois disso teve tempo para justificar amplamente o triunfo folgado, face à superioridade exibida, frente a um adversário incapaz de retirar algo de positivo de um jogo de capital importância, em que não conseguiu disfarçar o nervosismo e o golpe profundo sentido pelo golo inaugural, consentido logo ao sétimo minuto.