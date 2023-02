Pasteleira: dois avançados marcam seis golos num jogo

Pedro Vítor e João Rocha foram os autores de dois hat-tricks que muito ajudaram na goleada do Pasteleira ao Torrão (7-0), em jogo a contar para a 1.ª Divisão (Série 1), da A. F. Porto. Um é técnico de ar condicionado, o outro empregado de mesa num restaurante. Os dois são a sociedade perfeita dos homens golo.

Os dois avançados são os homens-golo da equipa portuense, sendo que João Rocha já leva 20 golos, em 22 jogos, enquanto Pedro Vítor, conhecido por Pedrão, marcou por 12 vezes em 18 partidas.

João Rocha, que no domingo completou o 23.º aniversário, é natural de Cabo Verde, tendo chegado a Portugal em 2008. O futebol surgiu como consequência da cultura do país que o recebeu. "Nos primeiros dias de escola, a professora perguntou a todos os alunos o que queriam ser no futuro. Todos os rapazes diziam que queriam ser futebolistas e quando chegou a minha vez não sabia o que dizer. Fui atrás dos meus colegas e foi aí que comecei a experimentar o futebol, desporto pelo qual me apaixonei", conta o avançado, que em Cabo Verde tinha outros hobbies, como, por exemplo, a natação.

Já Pedro Vítor aterrou há quatro anos em Portugal, atrás do sonho de singrar no mundo do futebol, mas ao início nem tudo correu como o esperado. "A adaptação foi complicada. Além de ter muitas saudades da minha família, que é o mais desafiante, tive de evoluir muito taticamente porque no Brasil o futebol é mais técnico", explica o jogador, de 23 anos, que em Portugal jogou no Vidago, Vila Pouca e Dower Sports e no país natal fez formação no Coritiba.

Ambos os atacantes já somaram dois hat-tricks em 2022/23, mas nenhum faz questão de ultrapassar o colega na lista de melhores marcadores do Pasteleira. "Entre nós os dois que ganhe qualquer um, ficava muito feliz se fosse o Pedrão", diz João Rocha, enquanto o colega segue a mesma linha de pensamento. "Temos uma competição saudável entre os dois, quero que o João tenha sucesso, por isso não ficava nada aborrecido se fosse ele", complementa Pedrão, que trabalha como técnico de ar condicionado.

No domingo, foram fundamentais para a goleada da equipa portuense contra o Torrão, mas estão alinhados em termos de pensamento, uma vez que ambos apenas querem "ajudar a equipa a conseguir os objetivos" que passam por "subir de divisão". João Rocha, que complementa o futebol com funções de empregado de mesa num restaurante, destacou o segundo golo, em que "após uma boa jogada" só teve de "contornar o guarda-redes", enquanto Pedrão apreciou mais o primeiro golo, marcado após um remate de primeira para o fundo das redes.

Ambos os avançados procuram continuar a perseguir o sonho de se tornarem futebolistas, mas, para já estão concentrados no Pasteleira, que é o primeiro classificado da Série 1, da 1.ª Divisão, e está cada vez mais perto de garantir o apuramento para a fase final, que ditará que equipas acendem à Divisão de Honra.