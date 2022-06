Pasteleira sagra-se campeão da 2.ª Divisão

O empate na visita ao Leixões B (3-3) permitiu ao Pasteleira sagrar-se campeão da 2.ª Divisão da A. F. Porto, quando ainda falta uma jornada para o final da competição.

A excelente temporada, protagonizada pelo Pasteleira, teve direito a um final feliz, pois os portuenses conquistaram o título de campeões, após um percurso quase imaculado.

Na fase regular venceram 28 jogos, cedendo apenas um empate e uma derrota (precisamente contra o Leixões B, por 2-3), conseguindo um registo de 139 golos marcados contra 23 sofridos.

Na etapa final de 2021/22 o Pasteleira tinha vencido todos os encontros até hoje, tendo cedido um empate com um sabor especial, pois chegou para vencer a 2.ª Divisão, uma vez que fica com 13 pontos, contra 8 do Leixões B, quando só falta uma jornada para o final. .

O jogo foi de loucos, com direito a reviravoltas, e podia ter caído para qualquer um dos lados. Oliver Parkes e Dércio Augusto deixaram os leixonenses em vantagem, nos primeiros dez minutos, mas Yesid reduziu, ainda na primeira metade.

O Pasteleira entrou melhor no segundo tempo e empatou, por Vinícius Carvalho, passando para a frente do marcador com o bis de Yesid. Já à entrada dos últimos dez minutos, Paul Karagianakos sentenciou o resultado final.