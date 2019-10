Patrão da Tech 3 garante que KTM "não faria nada que prejudicasse a carreira" de Miguel Oliveira

Hoje às 14:20 Facebook

O francês Hervé Poncharal, dono da equipa Tech3, reagiu esta quinta-feira às declarações de Miguel Oliveira, garantindo que a KTM "não faria nada que prejudicasse a carreira" do piloto português.

Em causa está a decisão de promover no próximo ano à equipa de fábrica da categoria rainha (MotoGP) o sul-africano Brad Binder, que atualmente compete em Moto2, enquanto Miguel Oliveira se manterá na Tech3. Em declarações ao site oficial da MotoGP, Poncharal garantiu que a KTM "gosta do Miguel [Oliveira]", pelo que "seria incapaz de fazer alguma coisa para prejudicar" a carreira do piloto de Almada.

"Houve um francês que tomou uma decisão estranha e criou um efeito dominó. Decidiu-se que o Brad ia para a equipa oficial. Disse que o piloto que preferia era o [espanhol] Iker [Lecuona]. Gosto do estilo de condução dele. Somos uma equipa que está habituada a estrear pilotos mais novos", frisou Poncharal, acrescentando: "É preciso preparar o futuro, pegar em pilotos jovens e ajudá-los a crescer".

Sobre a permanência de Miguel Oliveira na equipa Tech3, Hervé Poncharal garantiu que a decisão foi do próprio piloto. "Os responsáveis da KTM falaram com ele em Misano e perguntaram-lhe se estaria pronto para ir para a equipa de fábrica. Ele disse que sim, mas que se tivesse as mesmas especificações técnicas que a equipa de fábrica preferia ficar na Tech3. É uma equipa mais familiar. A KTM está 100% com o Miguel. Gostam dele. Não fariam nada que prejudicasse a carreira", reforçou.

O piloto português ocupa o 16.º lugar do Mundial de MotoGP, com 33 pontos, na época de estreia na classe rainha. O melhor resultado foi um oitavo lugar conseguido no Grande Prémio da Áustria.