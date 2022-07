Patrícia Mamona oitava no triplo salto nos Mundiais de atletismo

JN/Agências Hoje às 07:57 Facebook

Patrícia Mamona terminou no oitavo lugar a competição do triplo salto dos campeonatos do mundo de atletismo, vencida pela venezuelana Yulimar Rojas, que revalidou o título mundial e juntou-o ao olímpico.

Em Eugene, nos Estados Unidos, Patrícia Mamona, medalha de prata em Tóquio2020, atrás de Yulimar Rojas, terminou a prova de segunda-feira com os 14,29 metros alcançados no seu quinto salto, em igualdade com a jamaicana Kimberly Williams, sétima classificada.

Yulimar Rojas, recordista mundial, voltou a dominar o concurso, ao saltar 15,47, a melhor marca do ano, impondo-se à jamaicana Shanieka Ricketts e à norte-americana Tori Franklin, segunda e terceira classificadas, com 14,89 e 14,72, respetivamente.

Depois de ter superado a qualificação em sofrimento, devido a dores nas costas, Mamona, campeã da Europa ao ar livre em 2016 e "indoor" em 2021, repetiu o oitavo lugar alcançado em Doha2019, na sua quinta presença em mundiais.

A atleta do Sporting tinha chegado a Eugene2022 com a 14.ª marca do ano (14,42 metros), alcançada em março, nos Mundiais em pista coberta, nos quais ficou no sexto lugar.