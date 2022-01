Patrícia Mamona renova com o Sporting até 2024

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

O Sporting anunciou, hoje, a renovação de Patrícia Mamona. A medalhada de prata no triplo salto, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, prolongou o vínculo com os leões até 2024 e mostrou-se bastante "agradecida" com a confiança depositada pelo emblema leonino.

"Estou aqui há mais de 10 anos e dar continuidade a esta ligação é fantástico. É visível a minha evolução e acontece graças ao apoio do Sporting CP. O clube dá-me uma estabilidade que não teria e a confiança que deposita em mim é gratificante", começou por dizer Patrícia Mamona, aos meios de comunicação leoninos, afirmou após a assinatura do novo contrato.

Com vontade de melhorar as prestações do ano passado , a triplista, que alcançou a marca de 15,01 metros no Japão, já está focada nos próximos objetivos: "Quero continuar a dar títulos ao clube, em termos nacionais e internacionais, e ao meu país. Tenho mundiais e campeonatos europeus pela frente, quero o recorde pessoal/nacional e estar no topo do topo da classificação tanto a nível europeu como mundial", ambiciona a atleta de 33 anos.

No final, Patrícia Mamona deixou uma mensagem aos adeptos sportinguistas. "Quero agradecer-lhes todo o apoio que me têm dado. Da minha parte podem ter a certeza de que vou dar sempre o meu melhor para ajudar o Sporting", concluiu.

A atleta pertence aos quadros do Sporting desde 2011. Desde então soma já Campeonatos da Europa (em 2016, ao ar livre, e em 2021, pista coberta), duas pratas em Europeus (2012 e 2017).